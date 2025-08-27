«Динамо» — лидер РПЛ по количеству попаданий в каркас ворот

Московское «Динамо» является лидером по количеству попаданий в каркас ворот среди всех команд Мир Российской Премьер-Лиги, сообщает телеграм-канал РУСТАТ.

Так, игроки бело-голубых за шесть туров высшего российского дивизиона попали в каркас пять раз. Второй по этому показателю — «Зенит» (четыре удара в каркас ворот), третьи — ЦСКА и «Балтика» (по три).

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). Московское «Динамо» (8) располагается на седьмой строчке.