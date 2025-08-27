Жоаозиньо раскритиковал Клаудиньо за слова об отъезде из России

Бывший футболист ряда российских клубов Жоаозиньо раскритиковал экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо за слова об отъезде из России. Ранее Клаудиньо заявил, что уехал из России в том числе по политическим причинам — он стал испытывать слишком большое давление после начала СВО.

«Слова Клаудиньо? Мне кажется, он терял свое место в «Зените», поэтому придумал для своего ухода политический повод и дал такое интервью. Неправильно говорить так о стране, которая многое тебе дала. Как минимум материальные блага. Мне Россия дала всё, что у меня есть, поэтому я всегда буду отзываться о ней только хорошо», — приводит слова Жоаозиньо Sport24.