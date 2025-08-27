Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жоаозиньо раскритиковал Клаудиньо за слова об отъезде из России

Жоаозиньо раскритиковал Клаудиньо за слова об отъезде из России
Комментарии

Бывший футболист ряда российских клубов Жоаозиньо раскритиковал экс-полузащитника «Зенита» Клаудиньо за слова об отъезде из России. Ранее Клаудиньо заявил, что уехал из России в том числе по политическим причинам — он стал испытывать слишком большое давление после начала СВО.

«Слова Клаудиньо? Мне кажется, он терял свое место в «Зените», поэтому придумал для своего ухода политический повод и дал такое интервью. Неправильно говорить так о стране, которая многое тебе дала. Как минимум материальные блага. Мне Россия дала всё, что у меня есть, поэтому я всегда буду отзываться о ней только хорошо», — приводит слова Жоаозиньо Sport24.

Материалы по теме
Клаудиньо назвал причины своего ухода из «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android