Виктор Гончаренко: «Зенит» оживает, какая-то лёгкость появилась

Бывший главный тренер ряда российских клубов Виктор Гончаренко высказался об улучшении игры «Зенита».

«Что касается «Зенита», на мой взгляд, команда оживает, как и «Спартак». Мне кажется, что они сейчас, особенно после лета, улучшат свою игру, потому что закроется трансферное окно. Какая-то лёгкость у них появилась. Не кажется ли, что эта лёгкость появилась из-за отсутствия Жерсона? Мы же говорили, очень хорошее было решение, в том плане что человек уставший, он тормозит игру, у него не хватает скорости, мы про это говорили, может быть, нас в том числе и услышали, и в результате более качественная игра была», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».