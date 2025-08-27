Жоаозиньо: Дуглас Сантос всегда заслуживал вызова в сборную Бразилии

Бывший футболист ряда российских клубов Жоаозиньо отреагировал на вызов защитника «Зенита» Дугласа Сантоса в сборную Бразилии на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2026. У Сантоса есть российское гражданство и он не считается легионером в Мир РПЛ. Однако если он сыграет за бразильскую сборную, то вновь приобретёт статус легионера в России.

«Дуглас Сантос всегда заслуживал вызова в сборную Бразилии», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сентябре сборная Бразилии сразится с национальными командами Чили и Боливии в рамках отборочного раунда к чемпионату мира — 2026. Напомним, Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года.