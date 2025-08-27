Скидки
Сперцян предположил, повлияет ли ситуация с Забарным на будущее Сафонова в «ПСЖ»

Сперцян предположил, повлияет ли ситуация с Забарным на будущее Сафонова в «ПСЖ»
Комментарии

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян считает, что переход украинского защитника Ильи Забарного в «ПСЖ» не повлияет на будущее российского вратаря Матвея Сафонова в клубе. Ранее сообщалось, что переход Забарного может вынудить Сафонова покинуть парижский клуб.

— Ситуация с Забарным может повлиять на будущее Сафонова?
— Думаю, нет. Это спорт, нужно быть профессионалами. Надеюсь, что всё будет хорошо, — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

В минувшем сезоне российский вратарь принял участие в 17 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Забарный отошёл от Сафонова во время прощания с Доннаруммой
