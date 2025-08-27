Александр Шикунов: Самошников великолепно дебютировал за «Спартак»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о результате матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (4:0) и о дебюте защитника Ильи Самошникова, который забил гол в этой игре.

«Самошников великолепно дебютировал за «Спартак». Илья — квалифицированный футболист, о чём все знали. Теперь надо смотреть, как его будут использовать в основном составе команды. Он играет на русской позиции, поэтому ему точно найдётся применение», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Самошников перешёл в «Спартак» из «Локомотива» этим летом.