Александр Шикунов: Самошников великолепно дебютировал за «Спартак»
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о результате матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (4:0) и о дебюте защитника Ильи Самошникова, который забил гол в этой игре.
Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зобнин – 12' 2:0 Самошников – 36' 3:0 Пигас – 69' 4:0 Зорин – 88'
«Самошников великолепно дебютировал за «Спартак». Илья — квалифицированный футболист, о чём все знали. Теперь надо смотреть, как его будут использовать в основном составе команды. Он играет на русской позиции, поэтому ему точно найдётся применение», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Напомним, Самошников перешёл в «Спартак» из «Локомотива» этим летом.
Материалы по теме
Комментарии
