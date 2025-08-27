Скидки
Гаэтан Перрен: «Краснодар» мог бы добиться хороших результатов в Лиге чемпионов

Аудио-версия:
Французский полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен считает, что краснодарский клуб мог бы показать хороший результат в плей‑офф Лиги чемпионов. Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с февраля 2022 года. Перрен присоединился к «Краснодару» в это трансферное окно.

— Не смущает ли отсутствие еврокубков? На что мог бы претендовать «Краснодар» в Европе?
— «Краснодару» важна возможность показывать себя на международной арене. Если бы нам можно было играть в еврокубках, «Краснодар» бы показывал хороший результат. Хорошо бы играл в плей‑офф той же Лиги чемпионов. Как раз цель «Краснодара» — продолжить показывать результат, когда мы выйдем на европейские соревнования. Мы все ждём, когда это разрешат, — приводит слова Перрена «Матч ТВ».

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14).

