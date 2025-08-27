Батчи: Сперцян может заиграть в любой команде из топ-5 чемпионатов Европы

Ангольский нападающий «Краснодара» Жоау Батчи оценил перспективы своего одноклубника Эдуарда Сперцяна заиграть в Европе. Он считает, что армянский хавбек мог бы проявить себя в любом топ-чемпионате.

«Какой чемпионат из топ-5 лучше всего подошёл бы Сперцяну? Эдуард мог бы заиграть в любой команде любого чемпионата из топ-5 Европы. Сперцян уже доказал, что он — особенный футболист. С таким уровнем Эдо влился бы в любую команду», — приводит слова Батчи Sport24.

Сперцян является воспитанником футбольной академии «Краснодара». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.