Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

В «Динамо» назвали своего самого принципиального соперника

Тренер московского «Динамо» Сергей Паршивлюк назвал «Спартак» самым принципиальным соперником для бело-голубых. Паршивлюк — воспитанник красно-белых, он играл за первую команду с 2007 по 2016 год.

«Самый принципиальный соперник для «Динамо» — «Спартак». Это историческое дерби. Для болельщиков «Динамо» это точно главный соперник в чемпионате России. За футболистов говорить не буду, потому что не знаю», — приводит слова Паршивлюка Sport24.

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). «Динамо» (8) — седьмое, «Спартак» (8) расположился на восьмой строчке.

