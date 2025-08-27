Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Сенников оценил аренду Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»

Дмитрий Сенников оценил аренду Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»
Комментарии

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников оценил готовящуюся аренду хавбека «Спартака» Данила Пруцева в «Локомотив».

«Пруцев — замена Самошникова для варьирования состава. В центральной зоне Батраков может подняться повыше, либо Пруцев может выступить атакующим игроком. Или, если Карпукас или Баринов отдыхают, Пруцев выйдет ближе к атаке. Он будет полезен для вариации, тем более что это игрок с пасом, может разворачивать с одного фланга на другой. Вряд ли он способен играть на фланге, но в крайнем случае могут и там использовать», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Локомотив» арендует Пруцева у «Спартака» и возьмёт на себя его зарплату
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android