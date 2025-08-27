Дмитрий Сенников оценил аренду Пруцева из «Спартака» в «Локомотив»

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников оценил готовящуюся аренду хавбека «Спартака» Данила Пруцева в «Локомотив».

«Пруцев — замена Самошникова для варьирования состава. В центральной зоне Батраков может подняться повыше, либо Пруцев может выступить атакующим игроком. Или, если Карпукас или Баринов отдыхают, Пруцев выйдет ближе к атаке. Он будет полезен для вариации, тем более что это игрок с пасом, может разворачивать с одного фланга на другой. Вряд ли он способен играть на фланге, но в крайнем случае могут и там использовать», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.