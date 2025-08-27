Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Зобнин оценил уровень легионеров «Спартака»

Роман Зобнин оценил уровень легионеров «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин оценил уровень легионеров красно-белых. Хавбек подчеркнул, что в сезоне-2025/2026 команда располагает более сильными иностранцами, чем в прошлом году.

— Чем нынешний «Спартак» сильнее «Спартака» прошлого сезона?
— Думаю, в этом сезоне у нас иностранцы стали сильнее, если сравнивать с началом прошлого сезона. Некоторые покинули клуб. Но приехал Жедсон — действительно очень хорошего уровня футболист. Остались Барко и Угальде — тоже игроки очень высокого класса, которые сейчас подходят к своей лучшей форме, — приводит слова Зобнина Legalbet.

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). «Спартак» (8) располагается на восьмой строчке.

Материалы по теме
Александр Шикунов: у «Спартака» виден положительный сдвиг с точки зрения игры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android