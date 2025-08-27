Роман Зобнин оценил уровень легионеров «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин оценил уровень легионеров красно-белых. Хавбек подчеркнул, что в сезоне-2025/2026 команда располагает более сильными иностранцами, чем в прошлом году.

— Чем нынешний «Спартак» сильнее «Спартака» прошлого сезона?

— Думаю, в этом сезоне у нас иностранцы стали сильнее, если сравнивать с началом прошлого сезона. Некоторые покинули клуб. Но приехал Жедсон — действительно очень хорошего уровня футболист. Остались Барко и Угальде — тоже игроки очень высокого класса, которые сейчас подходят к своей лучшей форме, — приводит слова Зобнина Legalbet.

В чемпионате России сезона-2025/2026 лидирует «Краснодар», набравший 15 очков по результатам шести проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (14), тройку лидеров замыкает московский «Локомотив» (14). «Спартак» (8) располагается на восьмой строчке.