Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Футбол Новости

Дмитрий Сенников рассказал, какая позиция в «Локомотиве» требует усиления

Экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением, какая позиция в столичном клубе могла бы быть укреплена.

«Состав «Локомотива» в принципе выглядит оптимально, но я всегда говорил про защитников. «Локо» много пропускает — «Ростов» три забил. Это может негативно сказаться. Средняя и атакующая линии вроде укреплены. Но вот в защите, если появятся травмы, тяжело будет кого-то заменить», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В 6-м туре Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (3:3). В турнирной таблице РПЛ железнодорожники располагаются на третьей строчке с 14 очками. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.

