«Крылья Советов» — «Динамо»: команды не забили голов в первой половине игры

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра игру обслуживает Павел Шадыханов из Москвы. К исходу первого тайма счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Команды не смогли открыть счёт в первые 45 минут встречи.

После двух туров в группе B лидируют «Крылья Советов», набравшие четыре очка. «Динамо» занимает третье место, имея в активе три очка. Двумя другими командами в квартете являются «Сочи» и «Краснодар».