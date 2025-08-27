Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Крылья Советов» — «Динамо»: команды не забили голов в первой половине игры
Комментарии

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра игру обслуживает Павел Шадыханов из Москвы. К исходу первого тайма счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 16:15 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

Команды не смогли открыть счёт в первые 45 минут встречи.

После двух туров в группе B лидируют «Крылья Советов», набравшие четыре очка. «Динамо» занимает третье место, имея в активе три очка. Двумя другими командами в квартете являются «Сочи» и «Краснодар».

«Динамо» Карпина просыпается, а ЦСКА угадал с тренером: Кубок России сегодня
