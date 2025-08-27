Игрок «Ахмата» Ибишев прокомментировал победу в матче Кубка России с «Рубином»

Защитник грозненского «Ахмата» Турпал-Али Ибишев высказался о победе своей команды в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 с казанским «Рубином» (2:0).

— Рады победе в матче с такой командой, как «Рубин». Пять минут отпраздновали победу, затем тренер нам сказал, чтобы готовились к матчу чемпионата с «Ростовом». Мы хотим уйти на международный перерыв с хорошим настроением.

— Почему темп игры во втором тайме матча с «Рубином» изменился в сравнении с первой половиной игры?

— Мы начали игру очень хорошо, забили два гола. Во втором тайме сыграло спокойствие и натиск соперника, который сделал сразу три замены и перехватил инициативу. Нам необходимо было это выдержать.

— Ты провёл очередной матч в центре полузащиты. Как тебе даётся играть не на родной позиции?

— Я уже привыкаю, первый тайм игры с «Рубином» мне дался легко, а вот в конце матча было немножко тяжело. Исма, Каси и другие ребята мне всегда помогают и подсказывают. С каждым матчем мне становиться привычнее, — приводит слова Ибишева официальный сайт «Ахмата».