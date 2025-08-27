Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Дмитрий Сенников высказался о дебюте Самошникова в «Спартаке»

Комментарии

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников оценил дебют новичка «Спартака» Ильи Самошникова в новом клубе. Футболист отметился голом в матче 3-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (4:0).

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
26 августа 2025, вторник. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
4 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Зобнин – 12'     2:0 Самошников – 36'     3:0 Пигас – 69'     4:0 Зорин – 88'    

«Дебют Самошникова в «Спартаке» получился успешным. Он — хороший футболист, самое главное — влиться в игру «Спартака». Его хорошее качество — разноплановость, может играть и защитника, и полузащитника, будет полезен в любых схемах. Даже если у «Спартака» будут проблемы на разных флангах, он и там может помочь», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Илья Самошников перебрался в московский «Спартак» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 3,7 млн.

