Дмитрий Сенников высказался о дебюте Самошникова в «Спартаке»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников оценил дебют новичка «Спартака» Ильи Самошникова в новом клубе. Футболист отметился голом в матче 3-го тура группы С Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Пари НН» (4:0).

«Дебют Самошникова в «Спартаке» получился успешным. Он — хороший футболист, самое главное — влиться в игру «Спартака». Его хорошее качество — разноплановость, может играть и защитника, и полузащитника, будет полезен в любых схемах. Даже если у «Спартака» будут проблемы на разных флангах, он и там может помочь», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Илья Самошников перебрался в московский «Спартак» из «Локомотива» в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 3,7 млн.