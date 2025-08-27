«Ростов» — «Динамо» Мх: онлайн-трансляция матча Пути РПЛ Кубка России начнётся в 20:45 мск

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Ростов» сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Сараев (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Перед этой игрой ростовчане без набранных очков замыкают турнирную таблицу группы C, команда из Махачкалы находится на второй строчке с пятью очками. Лидером квартета с семью очками является «Спартак», а на третьей строчке с тремя очками находится «Пари НН».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.