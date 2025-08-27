Сенников: у Пруцева были хорошие матчи в «Спартаке», но сейчас ему нет места на поле

Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников высказался о возможном уходе полузащитника Данила Пруцева из московского «Спартака». Ранее сообщалось, что к аренде футболиста красно-белых близок «Локомотив».

«У Пруцева были хорошие матчи за «Спартак». Он в прошлых сезонах неплохо себя проявлял, но что-то не сложилось. Станкович вообще много игрков меняет — мы помним начало того сезона, да и сейчас приходит к оптимальному составу. Плюс приехал Жедсон, Мартинс в сумасшедшей форме, Умяров тоже хорошо играет, Пруцеву просто нет места», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Данил Пруцев выступает за «Спартак» с января 2025 года. Всего на счету 25-летнего полузащитника 115 матчей за красно-белых, где он отметился пятью голами и 13 результативными передачами.