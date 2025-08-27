Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Девушка Нгамалё раскритиковала Карпина из-за невключения игрока в стартовый состав

Девушка Муми Нгамалё по имени Ника раскритиковала главного тренера московского «Динамо» Валерия Карпина из-за невключения игрока в стартовый состав на матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов».

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 16:15 МСК
Крылья Советов
Самара
2-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

«Очень неприятная ситуация происходит. Мой молодой человек всегда играл в основном составе «Динамо» и позвал мою маму на футбол. И я прилетела, чтобы пойти с мамой. Он должен был играть в основном составе, это было утверждено. И прямо перед игрой его заменяют, сажают на скамью, и такое уже не в первый раз. Постоянно Николя сажают на скамью, последние игры — особенно. Представьте, когда ты этим живёшь, этим горишь, а тебя постоянно тюкают, заменяют, сажают, хотя ты — один из лучших игроков в своей команде. И как потом выступать, как вообще выходить на поле? В общем, у меня большие вопросы к тренеру», — сказала девушка в ролике, опубликованном в телеграм-канале.

Позднее видеоролик был удалён.

