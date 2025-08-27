Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Ростов — Динамо Мх: стартовые составы команд на матч 3-го тура Пути РПЛ Кубка России 2025/2026, 27 августа

«Ростов» — «Динамо» Мх: стартовые составы команд на матч Пути РПЛ Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Ростов» сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Сараев (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Ятимов, Мелёхин, Прохин, Семенчук, Вахания, Лангович, Миронов, Кучаев, Колтаков, Голенков, Шамонин.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, Шумахов, Алибеков, Ахмедов, Кагермазов, Сундуков, Мубарик, Джабраилов, Гаджиев, Сердеров, Будунов.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.

Комментарии
