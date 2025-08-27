Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Педро из «Зенита» вошёл в топ-20 лучших футболистов мира до 20 лет по версии CIES

Педро из «Зенита» вошёл в топ-20 лучших футболистов мира до 20 лет по версии CIES
Комментарии

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Педро попал в топ-20 лучших футболистов мира до 20 лет по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).

«19-летний Педро занял в рейтинге 20-е место, оказавшись единственным представителем чемпионата России в топ-100 лучших футболистов мира до 20 лет.

Первые две строчки престижного списка заняли игроки «Барселоны» Ламин Ямаль и Пау Кубарси, на третьей расположился футболист «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери», — говорится в сообщении «Зенита».

В этом сезоне Педро провёл 9 матчей за «Зенит», не отметился результативными действиями.

Материалы по теме
«Это тихий ужас, не хотелось вообще смотреть». Быстров — о «Зените» в матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android