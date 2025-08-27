Педро из «Зенита» вошёл в топ-20 лучших футболистов мира до 20 лет по версии CIES

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Педро попал в топ-20 лучших футболистов мира до 20 лет по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).

«19-летний Педро занял в рейтинге 20-е место, оказавшись единственным представителем чемпионата России в топ-100 лучших футболистов мира до 20 лет.

Первые две строчки престижного списка заняли игроки «Барселоны» Ламин Ямаль и Пау Кубарси, на третьей расположился футболист «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери», — говорится в сообщении «Зенита».

В этом сезоне Педро провёл 9 матчей за «Зенит», не отметился результативными действиями.