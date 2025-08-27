Скидки
Главная Футбол Новости

Опубликована заявка сборной Франции на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира — 2026

Аудио-версия:
Федерация футбола Франции опубликовала заявку национальной команды на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 1-й тур
05 сентября 2025, пятница. 21:45 МСК
Украина
Не начался
Франция
Вратари

Люка Шевалье («ПСЖ»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).

Защитники

Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).

Полузащитники

Дезире Дуэ («ПСЖ»), Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Тчуамени («Реал»), Кефрен Тюрам-Юльен («Ювентус»).

Нападающие

Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).

Сборная Франции 5 сентября сыграет с командой Украины, а 9 сентября — с Исландией.

