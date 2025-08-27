Опубликована заявка сборной Франции на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира — 2026

Федерация футбола Франции опубликовала заявку национальной команды на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2026.
Вратари
Люка Шевалье («ПСЖ»), Мик Меньян («Милан»), Брис Самба («Ренн»).
Защитники
Лука Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Лукас Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Вильям Салиба («Арсенал»), Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»).
Полузащитники
Дезире Дуэ («ПСЖ»), Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Марсель»), Орельен Тчуамени («Реал»), Кефрен Тюрам-Юльен («Ювентус»).
Нападающие
Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Баркола («ПСЖ»), Райан Шерки («Манчестер Сити»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).
Сборная Франции 5 сентября сыграет с командой Украины, а 9 сентября — с Исландией.