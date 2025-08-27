«Динамо» уступило «Крыльям Советов» в серии пенальти в Кубке России

Завершился матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Павел Шадыханов из Москвы. В основное время матча голов забито не было — 0:0. В серии пенальти точнее оказались самарцы — 5:4.

Защитник «Динамо» Николас Маричаль стал единственным футболистом в составе обеих команд, не реализовавшим пенальти в послематчевой серии.

После двух туров в группе B лидируют «Крылья Советов», набравшие шесть очков. «Динамо» занимает второе место, имея в активе четыре очка. Двумя другими командами в квартете являются «Сочи» и «Краснодар», которые проведут очный матч в рамках 3-го тура Пути РПЛ сегодня, 27 августа.