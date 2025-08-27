Скидки
Крылья Советов — Динамо, результат матча 27 августа 2025, счет 0:0, 5:4 пен, 3-й тур группового этапа Кубка России 2025/2026

«Динамо» уступило «Крыльям Советов» в серии пенальти в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Павел Шадыханов из Москвы. В основное время матча голов забито не было — 0:0. В серии пенальти точнее оказались самарцы — 5:4.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 16:15 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
5 : 4
Динамо М
Москва

Защитник «Динамо» Николас Маричаль стал единственным футболистом в составе обеих команд, не реализовавшим пенальти в послематчевой серии.

После двух туров в группе B лидируют «Крылья Советов», набравшие шесть очков. «Динамо» занимает второе место, имея в активе четыре очка. Двумя другими командами в квартете являются «Сочи» и «Краснодар», которые проведут очный матч в рамках 3-го тура Пути РПЛ сегодня, 27 августа.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
Новости. Футбол
