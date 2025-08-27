Скидки
Два российских игрока из РПЛ вошли в рейтинг лучших игроков мира до 20 лет

Футболист московского ЦСКА Кирилл Глебов и игрок тольяттинского «Акрона» Дмитрий Пестряков вошли в рейтинг лучших игроков мира до 20 лет по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).

В рейтинг вошли 200 лучших молодых футболистов до 20 лет со всего мира. 19-летний Глебов занял 105-е место, 18-летний Пестряков расположился на 157-й строчке.

В этом сезоне Глебов провёл девять матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. На счету Пестрякова шесть матчей в РПЛ, гол и две результативные передачи.

В топ-20 рейтинга также попал футболист «Зенита» Педро.

