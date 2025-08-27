Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сделка по переходу Себальоса из «Реала» в «Марсель» близка к срыву — Романо

Сделка по переходу Себальоса из «Реала» в «Марсель» близка к срыву — Романо
Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос с высокой долей вероятности не перейдёт в «Марсель» нынешним летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Ранее переговоры о переходе игрока во французскую команду дошли до продвинутой стадии, но дальнейших конкретных шагов с тех пор не последовало. Отмечается, что «Олимпик» не намерен ждать итогового решения «сливочных» и самого футболиста, вместо этого клуб изучит альтернативные варианты усиления состава. Сам Себальос в ближайшее время собирается подумать о своём будущем.

В минувшем сезоне 28-летний испанец выходил на поле за «Реал» 44 раза и отдал одну результативную передачу.

