Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Футбол Новости

Агент Алвеса сообщил, что ЦСКА придётся отпустить футболиста в сборную Бразилии до 20 лет

Агент Алвеса сообщил, что ЦСКА придётся отпустить футболиста в сборную Бразилии до 20 лет
Лекка Де Камарго, агент полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса, пополнившего состав команды в летнее трансферное окно, рассказал, что армейцам придётся отпустить футболиста в расположение молодёжной сборной Бразилии.

«Поскольку сейчас пауза на матчи сборных, ЦСКА придётся отпустить Матеуса Алвеса в сборную Бразилии до 20 лет. Вероятно, это произойдёт сразу после матча с «Краснодаром», — сказал Де Камарго в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА встретится с «Краснодаром» в рамках 7-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игра запланирована на воскресенье, 31 августа.

Новости. Футбол
