Главная Футбол Новости

Футболисты юношеской сборной России U-17 проведут два товарищеских матча с КНДР

Футболисты юношеской сборной России U-17 проведут два товарищеских матча с КНДР
Юношеская сборная России (игроки до 17 лет) проведут два товарищеских матча с командой КНДР, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Команда под руководством Станислава Коротаева начнёт учебно-тренировочный сбор 1 сентября в Москве, после чего отправится в Хабаровск, где проведёт две игры. Матчи пройдут 5 и 8 сентября и начнутся в 11:00 мск на Стадионе имени Ленина. Встречи будут открытыми для зрителей.

«Мы собираемся 1 сентября: первые три дня проведём в Москве, а 4-го числа вылетаем в Хабаровск. 5 сентября у нас уже первая игра с Северной Кореей. Затем два дня подготовки, и 8-го числа — второй матч.

Соперник для нас хороший. Команда Северной Кореи 2008 года вышла в финальную часть чемпионата мира своего возраста. Одна из игр в отборочном раунде у них была со сборной Узбекистана, поэтому небольшое представление о них мы имеем. Команда хорошая, боевая, играет неплохой футбол, самоотверженно, с постоянным давлением на соперника. Я думаю, что должны получиться хорошие встречи», — сказал Коротаев.

