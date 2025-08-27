Скидки
Главная Футбол Новости

Бенфика — Фенербахче: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов 2025/2026 начнется в 22:00

«Бенфика» — «Фенербахче»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 22:00 мск
Комментарии

Сегодня, 27 августа, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между футбольными клубами «Бенфика» (Португалия) и «Фенербахче» (Турция). Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» (Лиссабон, Португалия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
27 августа 2025, среда. 22:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Первый матч команд в Стамбуле завершился нулевой ничьей. Победитель противостояния выйдет в основной этап Лиги чемпионов, проигравший отправится в Лигу Европы.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов команда Жозе Моуринью встречалась с «Фейеноордом». Турецкий клуб победил со счётом 6:4 по сумме двух матчей. Лиссабонская команда играла с «Ниццей». «Бенфика» одержала победу со счётом 4:0 по результатам двух встреч.

Новости. Футбол
