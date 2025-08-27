Скидки
Главная Футбол Новости

Московское «Динамо» потерпело четвёртое поражение в нынешнем сезоне

Аудио-версия:
Комментарии

Московское «Динамо» уступило «Крыльям Советов» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России: основное время игры завершилось со счётом 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались самарцы — 5:4. Это четвёртое поражение бело-голубых в нынешнем сезоне.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 16:15 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 0
5 : 4
Динамо М
Москва

Ранее динамовцы в рамках Кубка России также уступили «Краснодару» (0:4). В матчах Мир Российской Премьер-Лиги московская команда дважды не смогла набрать очки: это случилось в играх с «Краснодаром» (0:1) и с ЦСКА (1:3). В следующем своём матче московское «Динамо» в рамках чемпионата России в гостях встретится с динамовцами из Махачкалы 31 августа.

На данный момент московский клуб занимает второе место в турнирной таблице группы B Кубка России с четырьмя очками. В РПЛ коллектив располагается на седьмой строчке с восемью очками.

