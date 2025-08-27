Скидки
Главная Футбол Новости

Дортмундская «Боруссия» арендовала защитника «Челси»

Дортмундская «Боруссия» арендовала защитника «Челси»
Комментарии

Дортмундская «Боруссия» арендовала аргентинского защитника «Челси» Аарона Ансельмино, сообщается на сайте клуба.

Арендное соглашение с 20-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года. Ансельмино будет выступать за чёрно-жёлтых под номером 28.

«Из-за травм Эмре Джана, Нико Шлоттербека и Никласа Зюле нам пришлось внести изменения в состав центральной линии защиты. Аарон Ансельмино уже приобрёл опыт выступлений в высшем дивизионе у себя на родине и обладает большим потенциалом. Неслучайно «Челси» прошлым летом подписал с ним долгосрочный контракт», — заявил управляющий директор «Боруссии» Ларс Рикен.

Во вторник Ансельмино успешно прошёл медицинское обследование и может дебютировать за «Боруссию» 31 августа в домашнем матче 2-го тура Бундеслиги с«Унионом».

Комментарии
