ЦСКА согласовал с «Фламенго» трансфер Гонсалвеса, но его перехватил «Аль-Ахли» — источник

Бразильский вингер Матеус Гонсалвес не перейдёт в ЦСКА. Как сообщает инсайдер Вене Касагранде в соцсети X, армейцы согласовали с «Фламенго» трансфер 20-летнего игрока, московский клуб договорился о приобретении 70% прав на игрока за € 7 млн, но футболиста перехватил «Аль-Ахли».

По данным источника, саудовский клуб сделал предложение в размере € 9 млн плюс бонусы. Сообщается, что до вмешательства «Аль-Ахли» между «Фламенго» и ЦСКА были достигнуты договорённости обо всех деталях, включая обмен документами.

Ранее факт переговоров по игроку подтверждал гендиректор ЦСКА Роман Бабаев. По данным СМИ, бразильцы требовали от красно-синих гарантий перевода денежных средств.

