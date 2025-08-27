Скидки
Главная Футбол Новости

«Сочи» — «Краснодар»: «быки» забили два гола за минуту в матче Кубка России

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Сочи» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Фишт». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Краснодар» забил два мяча в середине первого тайма.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
2-й тайм
0 : 2
Краснодар
0:1 Козлов – 19'     0:2 Ленини – 20'    

На 19-й минуте отличился Данила Козлов, который головой замкнул подачу с фланга. На 20-й минуте голом отметился Кевин Ленини.

После двух туров в группе B лидируют «Крылья Советов», набравшие шесть очков. «Краснодар» (3) занимает третье место, «Сочи» (2) — четвёртое. На второй строчке расположилось московское «Динамо» (4).

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы обошли «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
