«Балтика» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 27 августа, состоится матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся «Балтика» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды назвали стартовые составы.

Стартовые составы команд:

«Балтика»: Любаков (вратарь), Мурид, Ковалёв, Луна, Ковач, Йенне, Андраде (капитан), Пряхин, Никитин, Чивич, Мохаммад.

ЦСКА: Тороп (вратарь), Ди Лусиано, Жоао Виктор, Абдулкадыров, Мойзес (капитан), Руис, Алвес, Бандикян, Сериков, Шуманский, Мусаев.

После двух туров в группе D лидирует «Акрон», набравший пять очков. На втором месте находится ЦСКА с четырьмя очками. Третий — «Локомотив» (3). У «Балтики» по итогам двух стартовых туров 0 очков.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы обошли «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны.