Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» начал переговоры с «Интером» о трансфере центрального защитника — Грова

«Зенит» начал переговоры с «Интером» о трансфере центрального защитника — Грова
Комментарии

Аргентинский защитник Томас Паласиос может перебраться из итальянского «Интера» в российский «Зенит». Как сообщает журналист Герман Гарсия Грова в соцсети X, сине-бело-голубые начали переговоры с миланцами о трансфере игрока.

По данным источника, в числе претендентов на 22-летнего защитника находится бразильский «Сантос», но сам Паласиос не уверен в целесообразности возвращения в Южную Америку. Кроме того, бразильцы предлагают лишь аренду, тогда как «Интер» рассчитывает на полноценный трансфер.

Паласиос перебрался в «Интер» из аргентинского «Индепендьенте Ривадавия» в августе прошлого года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 6,5 млн. Вторую часть сезона-2024/2025 аргентинец провёл на правах аренды в «Монце».

Материалы по теме
«Спартак» отказался от готовой сделки, легенда «Реала» — в Германии. Трансферы и слухи дня
«Спартак» отказался от готовой сделки, легенда «Реала» — в Германии. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android