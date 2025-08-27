«Зенит» начал переговоры с «Интером» о трансфере центрального защитника — Грова

Аргентинский защитник Томас Паласиос может перебраться из итальянского «Интера» в российский «Зенит». Как сообщает журналист Герман Гарсия Грова в соцсети X, сине-бело-голубые начали переговоры с миланцами о трансфере игрока.

По данным источника, в числе претендентов на 22-летнего защитника находится бразильский «Сантос», но сам Паласиос не уверен в целесообразности возвращения в Южную Америку. Кроме того, бразильцы предлагают лишь аренду, тогда как «Интер» рассчитывает на полноценный трансфер.

Паласиос перебрался в «Интер» из аргентинского «Индепендьенте Ривадавия» в августе прошлого года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 6,5 млн. Вторую часть сезона-2024/2025 аргентинец провёл на правах аренды в «Монце».