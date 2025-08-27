Скидки
Чемпион Европы в составе сборной Италии завершил карьеру в 34 года

Аудио-версия:
Чемпион Европы по футболу в составе сборной Италии Алессандро Флоренци в социальной сети объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет.

«Спасибо тебе за всё, мой друг. Ты научил меня любить всех болельщиков, от первого до последнего без исключения. Каждый из вас подталкивал меня к самосовершенствованию, каждый помогал мне оправиться от неудач, которые являются частью этого спорта и частью жизни, за что я искренне благодарен.

Хочу сказать спасибо каждому партнёру по команде, тренеру, сотруднику и менеджеру без исключения: день за днём ваша поддержка и профессионализм позволяли мне расти как человеку и футболисту.

Хочу поблагодарить всех, кто сопровождал меня на этом долгом пути, особенно тех, кто работает за кулисами: каждый из вас оставил свой след в моей жизни. Без вас я бы не стал тем, кем являюсь сегодня.

Ещё раз спасибо, мой друг: сегодня мы прощаемся, но ты всегда будешь частью меня», — написал Флоренци.

Флоренци выступал на позиции крайнего защитника, он — воспитанник «Ромы», за которую выступал с 2010 по 2022 год. Также он защищал цвета «Кротоне», «Валенсии», «ПСЖ» и «Милана».

На клубном уровне Флоренци выиграл Кубок и Суперкубок Франции с «ПСЖ», а также чемпионат и Суперкубок Италии с «Миланом». В составе сборной Италии футболист стал чемпионом Евро-2020.

