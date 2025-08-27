Скидки
Главная Футбол Новости

Опубликована заявка сборной Германии на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира — 2026

Опубликована заявка сборной Германии на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира — 2026
Немецкий футбольный союз опубликовал заявку национальной команды на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 1-й тур
04 сентября 2025, четверг. 21:45 МСК
Словакия
Не начался
Германия
Вратари

Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Финн Дамен («Аугсбург»), Александр Нюбель («Штутгарт»).

Защитники

Роберт Андрих («Байер»), Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Ннамди Коллинз, Робин Кох (оба — «Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Жонатан Та («Бавария»).

Полузащитники

Карим Адейеми, Паскаль Грос (оба — «Боруссия» Дортмунд), Надим Амири, Пауль Небель (оба — «Майнц»), Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих (все — «Бавария»), Джейми Левелинг, Ангело Штиллер (оба — «Штутгарт»), Флориан Вирц («Ливерпуль»).

Нападающие

Никлас Фюллькруг («Вест Хэм Юнайтед»), Ник Вольтемаде («Штутгарт»).

Сборная Германии 4 сентября сыграет с командой Словакии, а 7 сентября — с Северной Ирландией.

