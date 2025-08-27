Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Опубликована заявка сборной Германии на сентябрьские матчи отбора на чемпионат мира — 2026

Немецкий футбольный союз опубликовал заявку национальной команды на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2026.

Вратари

Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Финн Дамен («Аугсбург»), Александр Нюбель («Штутгарт»).

Защитники

Роберт Андрих («Байер»), Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Ннамди Коллинз, Робин Кох (оба — «Айнтрахт»), Максимилиан Миттельштедт («Штутгарт»), Давид Раум («РБ Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Жонатан Та («Бавария»).

Полузащитники

Карим Адейеми, Паскаль Грос (оба — «Боруссия» Дортмунд), Надим Амири, Пауль Небель (оба — «Майнц»), Серж Гнабри, Леон Горецка, Йозуа Киммих (все — «Бавария»), Джейми Левелинг, Ангело Штиллер (оба — «Штутгарт»), Флориан Вирц («Ливерпуль»).

Нападающие

Никлас Фюллькруг («Вест Хэм Юнайтед»), Ник Вольтемаде («Штутгарт»).

Сборная Германии 4 сентября сыграет с командой Словакии, а 7 сентября — с Северной Ирландией.