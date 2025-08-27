В «Акроне» заявили о планах оставить Дзюбу в клубе после завершения его карьеры

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев сообщил, что хотел бы сохранить Артёма Дзюбу в клубе после завершения его игровой карьеры.

— Заинтересован ли «Акрон» в том, чтобы оставить Дзюбу в клубе после завершения карьеры?

— Такое однозначно будет обсуждаться. Я уже не раз говорил, что по личным качествам Артём очень большой человек. Он правда молодец, во всём помогает нашей молодёжи и является наставником и лидером в раздевалке.

— Ведутся ли обсуждения продления контракта с Дзюбой?

— Об этом говорить пока рано, — приводит слова Клюшева Legalbet.

Дзюба присоединился к «Акрону» на правах свободного агента в сентябре 2024 года. В сезоне-2025/2026 нападающий забил три мяча и отдал две результативные передачи в шести матчах Мир РПЛ.

Контракт форварда с тольяттинским клубом истекает в июне 2026 года.