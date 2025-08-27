Бубнов выставил оценки игрокам «Рубина» за матч со «Спартаком» в 6-м туре РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» оценил игру футболистов «Рубина» в матче 6-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.

Лучшими в составе казанцев, по версии экс-футболиста, стали защитник Егор Тесленко и полузащитник Богдан Йочич, получившие оценку пять. Наименьшая оценка — единица — у защитника Дмитрия Кабутова и форварда Дардана Шабанхаджая.

Фото: «Коммент.Шоу»

После шести туров «Рубин» занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место с 10 очками. В активе «Спартака» восемь набранных очков в шести встречах. Красно-белые располагаются на восьмой строчке.