Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Стали известны цены самого дешёвого и дорогого билетов на матч сборных России и Иордании

Цены билетов на товарищеский матч между сборными России и Иордании, который пройдёт 4 сентября на московской «Лукойл Арене», стартуют от 500 рублей, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Минимальная цена билета на игру составила 500 рублей (места за воротами), самый дорогой билет в VIP-ложе обойдётся болельщикам в 20 тыс. рублей.

Сборная Иордании, занимающая 64-е место в рейтинге ФИФА, впервые в своей истории квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, став первой арабской командой, получившей место на турнире. В январе 2025 года сборная Иордании провела два товарищеских матча с петербургским «Зенитом». Встречи завершились ничьей (1:1) и победой команды Сергея Семака (1:0).

