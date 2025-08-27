«Сочи» — «Краснодар»: Кривцов довёл счёт до разгромного на 50-й минуте матча Кубка России
В эти минуты проходит матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречаются «Сочи» и «Краснодар». Команды играют на стадионе «Фишт». «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Краснодар» забил третий мяч.
Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
Окончен
2 : 4
Краснодар
0:1 Козлов – 19' 0:2 Ленини – 20' 0:3 Кривцов – 50' 1:3 Чирков – 78' 1:4 Перрен – 85' 2:4 Сааведра – 90+1'
На 50-й минуте гол забил Никита Кривцов, ему ассистировал Жоау Батчи.
После двух туров в группе B лидируют «Крылья Советов», набравшие шесть очков. «Краснодар» (3) занимает третье место, «Сочи» (2) — четвёртое. На второй строчке расположилось московское «Динамо» (4).
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы обошли «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны.
