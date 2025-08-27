«Ростов» — махачкалинское «Динамо»: после первого тайма счёт 0:0
Поделиться
В эти минуты идёт перерыв матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Ростов» играет с махачкалинским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Сараев (Санкт-Петербург). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2-й тайм
1 : 3
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Миронов – 61' 1:1 Мастури – 82' 1:2 Пальцев – 84' 1:3 Магомедов – 88'
Перед этой игрой ростовчане без набранных очков замыкали турнирную таблицу группы C, команда из Махачкалы находилась на второй строчке с пятью очками.
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 августа 2025
-
22:41
-
22:32
-
22:31
-
22:28
-
22:24
-
22:15
-
22:07
-
22:03
-
22:00
-
21:55
-
21:45
-
21:42
-
21:36
-
21:35
-
21:33
-
21:29
-
21:26
-
21:17
-
21:13
-
21:08
-
21:07
-
20:58
-
20:50
-
20:49
-
20:38
-
20:38
-
20:30
-
20:25
-
20:24
-
20:17
-
20:16
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
19:53