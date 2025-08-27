«Ростов» — махачкалинское «Динамо»: после первого тайма счёт 0:0

В эти минуты идёт перерыв матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Ростов» играет с махачкалинским «Динамо». Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону). В качестве главного арбитра встречи выступает Иван Сараев (Санкт-Петербург). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Перед этой игрой ростовчане без набранных очков замыкали турнирную таблицу группы C, команда из Махачкалы находилась на второй строчке с пятью очками.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.