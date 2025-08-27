Полузащитник «Черноморца» Горелов перейдёт в «Оренбург»

«Оренбург» подпишет игрока «Черноморца» Павла Горелова. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Горелов является воспитанником «Ростова». В «Черноморец» 22-летний полузащитник перебрался из «КАМАЗа» в январе текущего года. На старте сезона-2025/2026 Горелов принял участие в шести матчах Лиги PARI и не отметился результативными действиями.

На счету Горелова один гол в трёх матчах за молодёжные сборные Армении. Контракт хавбека с его нынешним клубом рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость игрока по оценке специализированного портала Transfermarkt составляет € 800 тыс.