Сорокин — о выходе «Кайрата» в ЛЧ: впервые в футбольной карьере испытал такие эмоции

Защитник казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин поделился впечатлениями от выхода команды в общий этап Лиги чемпионов УЕФА — 2025/2026. В раунде плей-офф действующие чемпионы Казахстана одолели «Селтик» (0:0, 0:0 (3::2, пен.)) в двухматчевом противостоянии

«После матча с «Селтиком» чувствовалась радость за выполненную работу — мы прошли в Лигу чемпионов с 1-го раунда квалификации и подарили праздник всему Казахстану и «Кайрату». Я думаю, что впервые в футбольной карьере испытал такие эмоции.

В раздевалке все кричали, поздравляли друг друга, радовались, и даже у кого-то были слёзы. Это незабываемые ощущения, которые никто никогда не отнимет», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.