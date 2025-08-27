Нападающий «Манчестер Юнайтед» Гарначо переходит в «Челси» — The Telegraph

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо в ближайшее время пополнит состав «Челси». Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, клубы близки к согласованию трансфера, стоимость которого составит £ 35-40 млн. Футболист вряд ли сможет продолжить играть за манкунианцев под руководством Рубена Аморима, лондонцы же видят в аргентинце качественного молодого игрока с опытом выступления в Премьер-лиге. Журналист и инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X также подтверждает, что Гарначо близок к переходу в стан «синих».

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и 10 результативными передачами.