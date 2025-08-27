Талалаев: после «Сочи» мы один день восстанавливались после перелёта, в другой — работали

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о конкуренции за место в составе команды перед матчем Фонбет Кубка России с ЦСКА. Игра стартует сегодня, 27 августа, в 20:45 в Калининграде.

«После «Сочи» мы один день восстанавливались после перелета, в другой — работали. Сегодня утром провели тренировку. Семь человек, кто не в заявке сегодня, тренировались с Сержио, и они очень просили просто поставить их в состав на эту кубковую игру (улыбается).

У нас нет деления на основную обойму или вторую обоймы. У нас есть люди, которые делают результат. Все эти люди – они участники процесса. Жизнь футбольная настолько интересна, что любой игрок, который сегодня выйдет и покажет себя, может быть, в следующей игре против «Акрона» уже будет на поле и будет определять результат матча, который нам очень сильно будет необходим", — сказал Талалаев в эфире «Матч Премьер».