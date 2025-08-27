Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тренера «Сочи» Морено увели под руки в карету скорой помощи во время матча с «Краснодаром»

Главному тренеру «Сочи» Роберту Морено стало плохо во время матча группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром».

Права на видеоролик принадлежат «Матч ТВ» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Испанского специалиста увели под руки в подтрибунное помещение в концовке второго тайма. Позднее комментатор трансляции Роман Нагучев сообщил, что Морено находится в карете скорой помощи. Другой информации о его состоянии не последовало.

После двух туров в группе B лидируют «Крылья Советов», набравшие шесть очков. «Краснодар» (3) занимает третье место, «Сочи» (2) — четвёртое. На второй строчке расположилось московское «Динамо» (4).

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы обошли «Ростов», а этим летом выиграли Суперкубок страны.