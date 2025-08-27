«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче Кубка России с шестью голами

«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча в Сочи завершилась со счётом 4:2 в пользу «быков».

В составе гостей голы забили Данила Козлов (19-я минута), Кевин Ленини (20), Никита Кривцов (50) и Гаэтан Перрен (85). Ассистентский хет-трик сделал Жоау Батчи. У хозяев забитыми мячами отметились Макар Чирков (78) и Игнасио Сааведра (90+1).

«Краснодар» под руководством Мурада Мусаев набрал шесть очков и идёт вторым в таблице группы В. «Сочи», который возглавляет Роберт Морено, с двумя очками замыкает таблицу квартета.

В следующем матче 17 сентября «Краснодар» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», «Сочи» в этот же день примет московское «Динамо».