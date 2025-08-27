«Краснодар» обыграл «Сочи» в матче Кубка России с шестью голами
«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Встреча в Сочи завершилась со счётом 4:2 в пользу «быков».
Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 4
Краснодар
Краснодар
0:1 Козлов – 19' 0:2 Ленини – 20' 0:3 Кривцов – 50' 1:3 Чирков – 78' 1:4 Перрен – 85' 2:4 Сааведра – 90+1'
В составе гостей голы забили Данила Козлов (19-я минута), Кевин Ленини (20), Никита Кривцов (50) и Гаэтан Перрен (85). Ассистентский хет-трик сделал Жоау Батчи. У хозяев забитыми мячами отметились Макар Чирков (78) и Игнасио Сааведра (90+1).
«Краснодар» под руководством Мурада Мусаев набрал шесть очков и идёт вторым в таблице группы В. «Сочи», который возглавляет Роберт Морено, с двумя очками замыкает таблицу квартета.
В следующем матче 17 сентября «Краснодар» сыграет в гостях с «Крыльями Советов», «Сочи» в этот же день примет московское «Динамо».
