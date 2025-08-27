Тренер «Ростова» Альба сообщил, что вратарь Одоевский сломал нос

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба сообщил, что вратарь команды Даниил Одоевский во время одного из тренировочных занятий перед матчем 3-го группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» сломал нос.

«Сегодня очень важная игра для нас. Мы играем дома. Хотим порадовать наших болельщиков. Одоевский? Сломал нос на тренировке. Махачкалинское «Динамо» — хороший соперник. Против них всегда было тяжело играть. Ждём хорошего матча», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.