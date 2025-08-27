Скидки
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
20:45 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Ростова» Альба сообщил, что вратарь Одоевский сломал нос

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба сообщил, что вратарь команды Даниил Одоевский во время одного из тренировочных занятий перед матчем 3-го группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо» сломал нос.

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
27 августа 2025, среда. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
1-й тайм
0 : 0
Динамо Мх
Махачкала

«Сегодня очень важная игра для нас. Мы играем дома. Хотим порадовать наших болельщиков. Одоевский? Сломал нос на тренировке. Махачкалинское «Динамо» — хороший соперник. Против них всегда было тяжело играть. Ждём хорошего матча», — сказал Альба в эфире «Матч ТВ».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого сезона армейцы одолели «Ростов», а этим летом взяли Суперкубок страны.

