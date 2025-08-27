Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА отдаст Адольфо Гайча в бесплатную аренду в «Крылья Советов» — источник

ЦСКА отдаст Адольфо Гайча в бесплатную аренду в «Крылья Советов» — источник
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу самарские «Крылья Советов». Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, армейцы отдадут аргентинца в аренду до конца сезона-2025/2026.

По данным источника, самарцы арендуют форварда бесплатно, а самому игроку будут платить 3,5 млн рублей в месяц. Оставшуюся часть зарплаты Гайча (4 млн рублей в месяц) будут выплачивать армейцы. Ожидается, что футболист прибудет в расположение «Крыльев» в четверг, 28 августа.

Контракт Адольфо Гайча с ЦСКА подходит к концу летом следующего года. Напомним, в августе 2020 года армейцы заплатили за нападающего € 8,5 млн аргентинскому «Сан-Лоренсо».

Материалы по теме
«Спартак» отказался от готовой сделки, легенда «Реала» — в Германии. Трансферы и слухи дня
«Спартак» отказался от готовой сделки, легенда «Реала» — в Германии. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android