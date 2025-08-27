ЦСКА отдаст Адольфо Гайча в бесплатную аренду в «Крылья Советов» — источник

Нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу самарские «Крылья Советов». Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, армейцы отдадут аргентинца в аренду до конца сезона-2025/2026.

По данным источника, самарцы арендуют форварда бесплатно, а самому игроку будут платить 3,5 млн рублей в месяц. Оставшуюся часть зарплаты Гайча (4 млн рублей в месяц) будут выплачивать армейцы. Ожидается, что футболист прибудет в расположение «Крыльев» в четверг, 28 августа.

Контракт Адольфо Гайча с ЦСКА подходит к концу летом следующего года. Напомним, в августе 2020 года армейцы заплатили за нападающего € 8,5 млн аргентинскому «Сан-Лоренсо».