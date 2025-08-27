Сорокин рассказал, с каким топ-клубом Европы хотел бы сыграть в Алматы в Лиге чемпионов

Защитник казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин рассказал, с каким топ-клубом он хотел бы сыграть на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, ранее команда из Казахстана переиграла шотландский «Селтик» (0:0, 0:0 (3:2, пен.)) в двухматчевом противостоянии и впервые в истории вышла в данную стадию турнира.

«Приезду любого топ-клуба в Алматы буду рад. Но было бы классно сыграть с «Интером» — эта команда вызывает больше симпатий. Это классный клуб. Что касается выездных матчей, также с любой командой хотелось бы сыграть», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.