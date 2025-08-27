Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Балтика — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сорокин рассказал, с каким топ-клубом Европы хотел бы сыграть в Алматы в Лиге чемпионов

Сорокин рассказал, с каким топ-клубом Европы хотел бы сыграть в Алматы в Лиге чемпионов
Комментарии

Защитник казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин рассказал, с каким топ-клубом он хотел бы сыграть на общем этапе Лиги чемпионов УЕФА. Напомним, ранее команда из Казахстана переиграла шотландский «Селтик» (0:0, 0:0 (3:2, пен.)) в двухматчевом противостоянии и впервые в истории вышла в данную стадию турнира.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
3 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия

«Приезду любого топ-клуба в Алматы буду рад. Но было бы классно сыграть с «Интером» — эта команда вызывает больше симпатий. Это классный клуб. Что касается выездных матчей, также с любой командой хотелось бы сыграть», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эмоции игроков «Кайрата» после исторического выхода в ЛЧ! Видео
Истории
Эмоции игроков «Кайрата» после исторического выхода в ЛЧ! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android