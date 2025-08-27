Сорокин рассказал, просили ли футболисты «Кайрата» премиальные после победы над «Селтиком»
Защитник казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин ответил на вопрос о премиальных для команды в связи с выходом в общий этап Лиги чемпионов. Напомним, ранее команда из Казахстана переиграла шотландский «Селтик» (0:0, 0:0 (3:2, пен.)) в двухматчевом противостоянии и впервые в истории вышла в данную стадию турнира.
Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
3 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия
— Попросили премиальные после матча с «Селтиком»?
— Нет. Кайрат Советаевич (Боронбаев) — такой человек, что всё будет. Самое главное — достигать нужного результата. Все думали об игре, а уже после матча просто радовались, — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
