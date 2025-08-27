Скидки
Главная Футбол Новости

Сорокин рассказал, просили ли футболисты «Кайрата» премиальные после победы над «Селтиком»

Сорокин рассказал, просили ли футболисты «Кайрата» премиальные после победы над «Селтиком»
Комментарии

Защитник казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин ответил на вопрос о премиальных для команды в связи с выходом в общий этап Лиги чемпионов. Напомним, ранее команда из Казахстана переиграла шотландский «Селтик» (0:0, 0:0 (3:2, пен.)) в двухматчевом противостоянии и впервые в истории вышла в данную стадию турнира.

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
26 августа 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Окончен
0 : 0
3 : 2
Селтик
Глазго, Шотландия

— Попросили премиальные после матча с «Селтиком»?
— Нет. Кайрат Советаевич (Боронбаев) — такой человек, что всё будет. Самое главное — достигать нужного результата. Все думали об игре, а уже после матча просто радовались, — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

